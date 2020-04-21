Карантин в Сингапуре продлится еще больше месяца

Больше чем на месяц продлили карантин в Сингапуре. По решению властей страны, он будет соблюдаться в стране до 1 июня.

Об этом рассказал премьер-министр Сингапура.

"Мы поэтому продлим ограничения еще на четыре недели после 4 мая, другими словами, до 1 июня", — заявил Ли Сянь Лун.

Карантинные меры в стране были введены 7 апреля на месяц. Сейчас их продлили и планируют ужесточить. В частности, ограничено передвижение, введен запрет на посещение родственников и массовое скопление людей. Будет расширен список организаций, которым запрещено работать.

Гражданам Сингапура необходимо оставаться дома, а выходить можно только за продуктами или лекарствами, на работу.

По словам Луна, если эпидемиологическая ситуация в Сингапуре стабилизируется, ограничения могут быть снять раньше, но это будет сделано поэтапно. По последним данным, в стране зарегистрировано более девяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 1111.

Ранее сообщалось, что по решению властей Сингапура все жители страны старше 21 года получат по 600 сингапурских долларов. Это мера поддержки населения в связи с распространением коронавируса.