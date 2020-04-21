Лавров: Россия может открыть торговое представительство в Грузии

Россия может открыть в Грузии торговое представительство. Это не даст каких-то дополнительных преимуществ, но Россия готова воспользоваться такой возможностью, если Грузия сделает предложение.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Торговые представительства тоже предполагают наличие каких-то договоренностей. Не думаю, что это резко добавит какие-то дополнительные преимущества, если мы откроем торговое представительство, но если нам предложат, мы точно совершенно рассмотрим такую возможность", — пояснил глава российского МИДа.

Также Сергей Лавров не исключил возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. Этот вопрос будет на повестке по окончании эпидемии коронавируса. По словам главы МИД России, главное, "чтобы в Тбилиси не раздувалась русофобская кампания".

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны с августа 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Еще большее обострение ситуация получила в 2019 году, когда в Тбилиси прошли акции протеста против визита российских дипломатов. С 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено.