Жителям Болгарии разрешили заезжать в столицу страны

В любое время дня и ночи теперь можно заезжать на личном транспорте в столицу Болгарии. Правда, только по рабочим вопросам и при наличии заполненной декларации.

Власти Софии ослабили ограничительные меры.

"Начиная с сегодняшнего дня, 21 апреля, граждане, которые едут или возвращаются с работы на личном автомобиле, смогут въезжать и выезжать из Софии в любое время. В декларации нужно будет указать как рабочее место, так и телефон работодателя", — говорится в постановлении Минздрава Болгарии, которое опубликовано на странице ведомства в социальной сети.

Напомним, что границы столицы закрыли 17 апреля. Такое решение было принято из-за того, что жители начали массово покидать город, в котором зарегистрировано много случаев заражения коронавирусом. Чтобы опасное заболевание не распространилось по всей стране, власти ограничили въезд и выезд из Софии.

Ранее сообщалось, что курорт "Солнечный берег" превратят в санаторий для излечившихся от коронавируса болгар. Такое предложение сделали владельцы отелей, которые располагаются на курорте.