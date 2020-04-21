Власти Киева намерены ослабить ограничительные меры

План поэтапного снятия карантинных мер подготовили власти Киева. Претворять его в жизнь начнут через одну-две недели.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его на Украине и в городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем вводить постепенное ослабление ограничительных мер", — сообщил киевский градоначальник.

Он отметил, что если пик заболеваемости коронавирусом пройден не будет, то ограничительные меры останутся в том виде, в котором действуют сейчас.

Напомним, что карантин на Украине введен до 24 апреля. Его планируют продлить, но с рядом оговорок. Часть мер будет снята.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Киев вошел в список городов-антилидеров с высоким уровнем загрязнения воздуха. В украинской столице показатель превышен в три раза. Это связано с пожарами, которые бушуют в Киевской и Житомирской областях.