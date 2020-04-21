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Источник Правда.Ру

Лавров оценил поведение США во время эпидемии коронавируса

Мир » Северная Америка » США и Канада

Европейские страны и США категорически против каких-либо послаблений в санкциях. К этому их призывают на фоне пандемии коронавируса в мире.

Такую оценку ситуации дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, речь идет только о тех товарах, которые необходимы для борьбы с коронавирусом:

  • медикаментах,
  • медицинском оборудовании,
  • средствах индивидуальной защиты.

Без этих предметов таким странам, как Сирия, Иран, КНДР, сложно противостоять COVID-19.

"В таких условиях необходимы коллективные подходы к выстраиванию международных отношений. Концепции и практики гегемонизма, доминирования абсолютно неуместны в XXI веке", — отметил Лавров.

Он еще раз подчеркнул, что миру необходима гуманитарная пауза во всех возможных санкциях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что "санкции против России не помеха борьбе с коронавирусом". Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано. Ослабить санкции европейские страны призвал президент России Владимир Путин. На саммите G20 он предложил организовать "зеленые коридоры", на которые не будут распространяться экономические ограничительные меры.

Темы сша иран кндр сирия европа санкции коронавирус сергей лавров
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