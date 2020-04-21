Лукашенко пожаловался на Россию из-за гречки

Белоруссия наращивает производство гречки. По словам президента страны, был расчет на Россию, но та отказалась продавать ее.

Такое заявление Александр Лукашенко сделал во время посещения Могилевской области, где пообщался с местным губернатором Леонидом Зайцем.

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", — заявил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии никто не умрет от коронавируса. Он подчеркнул, что страна учитывает чужой опыт и имеет комбинацию лекарств для лечения COVID-19. Для тестирования в стране применяют китайские тест-системы. Российские разработки белорусский лидер яростно раскритиковал.

Между тем на 25 апреля в Белоруссии назначен общенациональный субботник. Власти призывают граждан выйти на улицу и навести порядок в своих дворах и на общегородских территориях.