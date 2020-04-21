Несколько африканских стран попросили помощи у Российской Федерации в связи с распространением нового типа коронавируса. В МИД России сообщили, что заявки на оказание помощи рассматриваются с учетом "остроты ситуации" в каждом государстве.
"К Российской Федерации обратился ряд государств Африканского континента с просьбой об оказании им содействия в борьбе с COVID-19. Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах. Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране", — сообщили дипломаты.
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