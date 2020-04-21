Африканские страны попросили помощи у России в борьбе с COVID-19

Несколько африканских стран попросили помощи у Российской Федерации в связи с распространением нового типа коронавируса. В МИД России сообщили, что заявки на оказание помощи рассматриваются с учетом "остроты ситуации" в каждом государстве.