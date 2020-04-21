Индекс загрязненности воздуха в Киеве превышен в три раза

В числе городов-антилидеров оказался Киев по уровню загрязненности воздуха. По данным на 21 апреля, украинская столица разместилась на четвертом месте.

Показатель отслеживает сайт IQAir, представители которого делают ежедневные замеры в крупнейших городах мира.

Индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 150. При нормальных условиях он находится на отметке 50. То есть сейчас воздух в столице Украины загрязнен в три раза сильнее, чем обычно. В рейтинге Киев сегодня обогнали тайский Чиангмай, Эль-Кувейт и вьетнамский Ханой.

Воздух в Киеве загрязнен из-за пожаров, которые бушуют как неподалеку от столицы, так и в Киевской и Житомирской областях. По сообщениям властей, пожары под Чернобылем уже потушены. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, радиационного заражения в воздухе над Украиной нет и не было. Он подчеркнул, что уровень радиации ниже нормы даже в самой зоне отчуждения. Проверки показали, что там 0,12 микрозиверта. Однако жителям Киева по-прежнему не рекомендуют выходить на улицу и открывать окна.