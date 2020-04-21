Тель-Авив: коронавирус вызывает всплеск антисемитских настроений

Израильские исследователи сообщили, что глобальная вспышка коронавируса вызвала рост антисемитских высказываний, обвиняющих евреев в распространении болезни и вызванном ею экономическом спаде.

Результаты, которые были представлены в ежегодном докладе исследователей Тель-Авивского университета по антисемитизму, показывают рост числа нападений на евреев в прошлом году на 18%:

"Семь евреев были убиты в 2019 году в результате более чем 450 нападений по всему миру на синагоги, общинные центры и другие еврейские объекты инфраструктуры".

Пандемия подстегивает антисемитские настроения

В докладе содержится предупреждение о том, что пандемия угрожает еще больше усилить подстрекательство.

Хотя в отчет не включали статистику за 2020 год, исследователи заявили, что ненависть исходит из самых разных источников, таких как правые европейские политики, ультраконсервативные американские пасторы, антисионистские интеллектуалы и иранские государственные власти.

"С момента начала пандемии COVID-19 наблюдается значительный рост обвинений в том, что евреи, как отдельные лица и как коллектив, стоят за распространением вируса или непосредственно извлекают из него выгоду, — сказал Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса. — Используемые язык и образы, ясно идентифицируют возрождение средневековых "кровавых клеветников", когда евреев обвиняли в распространении болезней, отравлении колодцев или управлении экономикой. Это продолжение древней формы антисемитизма, которая включает в себя обвинение евреев, когда "все идет не так."

Исследователи предупредили, что коронавирус обладает потенциалом разжечь популистский экстремизм, подобный тому, что вспыхнул после Великой депрессии и способствовал подъему нацизма.