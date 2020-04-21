СМИ: Ким Чен Ын тяжело болен после операции на сердце. Но это не точно

Северокорейский лидер Ким Чен Ын тяжело восстанавливается после перенесенной операции на сердце.

Об этом сообщил ТК CNN, по информации которого

"за состоянием 36-летнего лидера Северной Кореи следят сотрудники американских спецслужб, которые и распространили известие о "сердечно-сосудистой операции".

Только слухи и догадки

Подтверждением этой непроверенной информации, отмечает CNN, может служить тот факт, что Ким отсутствовал на самом важном ежегодном празднике Северной Кореи 15 апреля.

Южнокорейский новостной сайт The Daily NK со ссылкой на "анонимного информатора из Северной Кореи" заявил, что Ким Чен Ын "в основном уже восстановлен" от процедуры.

Брюс Клингнер, бывший заместитель начальника отдела ЦРУ по Северной Корее:

"Все предыдущие слухи о плохом здоровье Ким оказались ложными. Нам придется подождать и посмотреть.'

Факты

Последний раз северокорейского лидера публично видели 11 апреля на заседании правительства.

Никаких комментариев от правительства страны о его здоровье нет. Равно как и заявлений в государственных СМИ.