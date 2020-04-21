Группа туристов в Индии стала вынужденными отшельниками

Шестеро иностранных туристов, не успевших покинуть территорию Индии до того, как из-за пандемии были закрыты государственные границы, с 24 марта жили в вынужденной самоизоляции в индийской пещере в Ришикеше.

Их почти случайно обнаружили полицейские.

"Трое мужчин и три женщины — из Соединенных Штатов, Украины, Турции, Франции и Непала — остались без денег, чтобы заплатить за свой отель в гималайском Предгорном городе на Ришикеше вскоре после того, как 24 марта была объявлена общенациональная блокада. На них обратил внимание патруль, когда заметил группу людей, которая кипятила воду из реки Ганг для питья", — говорится в полицейском протоколе.

Как рассказывают местные жители, об иностранцах, пытающихся "пересидеть пандемию в пещере, они знали с самого начала.

"Удивительно, но говорят, что они находятся в добром здравии", — пишут местные СМИ.

Сейчас вынужденные отшельники перемещены в ашрам Сварг, где они проведут на карантине положенные 14 дней, хотя симптомов коронавируса ни у кого из них нет.