Трамп собирается запретить иммиграцию в США

Дональд Трамп объявил, что подпишет указ о "временном" запрете иммиграции в США из-за пандемии коронавируса.

Об этом решении американский лидер сообщил в своем Twitter:

Никаких других подробностей о сроках выполнения приказа или о том, насколько далеко он может зайти, не было.

Столкнувшись с широкой критикой за его обращение с кризисом, Трамп неоднократно указывал на ограничения на поездки, которые он ввел в отношении Китая и Европы, как доказательство того, что он серьезно относится к этому. Последний шаг соответствует антииммигрантской риторике Трампа и обещанию построить стену на границе США и Мексики, а также его обещаниям поставить американских рабочих на первое место.

Однако, более 22 миллионов человек подали заявки на пособие по безработице с тех пор, как Трамп объявил 13 марта режим чрезвычайного бедствия в стране.