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Источник Правда.Ру

Японский эксперт: наша система здравоохранения находится на грани краха

Мир

Вспышка коронавируса в Японии остается менее серьезной, чем в сильно пострадавших европейских странах, но ее заболеваемость является одной из самых высоких в Азии, после Китая и Индии и примерно на одном уровне с Южной Кореей.

К настоящему времени в Японии зарегистрирован 171 случай смерти и 10 751 случай заражения, причем в стране в течение месяца действовало чрезвычайное положение, которое первоначально охватывало семь регионов, но теперь распространено на всю страну.

Самоизоляция в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал жителей страны сократить контакт с другими людьми на 70-80 процентов. 

Но эти меры не мешают людям выходить на улицу, и многие магазины и даже рестораны остаются открытыми, хотя медицинские ассоциации предупреждают, что

система здравоохранения страны борется за выживание.

Японский эксперт, ранее критиковавший реакцию своей страны на коронавирус, предупредил, что система здравоохранения находится "на грани краха" и что Олимпиада может не состояться даже в 2021 году.

"Система здравоохранения находится на грани краха во многих местах в Японии", - сказал Кентаро Ивата, профессор инфекционных болезней в Университете Кобе.

В чем заключалась стратегия Японии и что с ней не так

Проводимая Японией стратегия ограниченного тестирования и интенсивного отслеживания контактов хорошо зарекомендовала себя на начальном этапе местной вспышки, когда число таких случаев было невелико.

"Мы должны были подготовиться к тому, что как только ситуация изменится и число зараженных будет расти быстрее, стратегию придется менять. Но мы этого не сделали - традиционно и исторически Япония не очень хорошо умеет менять стратегию. Мы никогда не готовим план В", - говорит Ивата.

Темы япония коронавирус кентаро ивата здравоохранение
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