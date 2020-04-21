США назвали природу биотеррористом и сняли запрет на создание вирусов

Трехлетний запрет на производство в научных лабораториях США смертельно опасных вирусов отменен правительством страны.

Решение свое Белый дом объясняет тем, что "потенциальная польза исследований компенсирует возможные риски", — сообщает BBC.

По данным издания, теперь ученые могут синтезировать вирусы ближневосточного респираторного синдрома, атипичной пневмонии и гриппа.

"Я уверен, что главный биотеррорист — это сама природа. Нам же ничего не остается, кроме как стараться быть на шаг впереди. В этом ключ к мировой безопасности: мы сможем, имея штаммы вирусов, быть готовыми к любым эпидемиям", — говорит Самюэль Стенли, председатель Национального научно-консультативного совета по биобезопасности США.

К слову, ученые в большинстве своем оптимизма политиков не разделяют.

"Эксперименты с гиперморфными мутациями — когда белок меняет свою функцию — могут спровоцировать эпидемии. Здесь важно усилить меры безопасности. На это нужно много денег", — говорит директор NIH Френсис Коллинз.

Эпидемиолог Марк Липсич из Гарвардского университета: