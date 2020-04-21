Японский эксперт: Олимпиада все равно не сможет пройти в 2021 году

Говоря об Олимпиаде, которая должна была состояться в Токио этим летом, но была отложена до июля 2021 года, Кентаро Ивата, профессор инфекционных болезней в Университете Кобе, сказал, что он "настроен пессимистически".

Напомним, что решение о переносе игр Токио-2020 было принято после давления со стороны спортсменов и спортивных федераций.

"Честно говоря, я не думаю, что Олимпиада состоится в следующем году. И вот, почему. Проведение Олимпийских игр требует двух условий: контроль COVID-19 в Японии,

контроль COVID-19 везде — потому что спортсмены поедут со всего мира. Япония, возможно, сможет контролировать эту болезнь к следующему лету. Но за все остальные страны я бы не поручился. Впрочем, если проводить соревнования при пустых трибунах…"

Для справки:

Ивата ранее попал в заголовки мировых СМИ за его публичную критику обращения Японии с пораженным коронавирусом круизным судном Diamond Princess, которое причалило к побережью страны.