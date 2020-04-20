Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку тест-систем на коронавирус российского производства. Главы государств провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на мировых нефтяных рынках.
"Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем", — сообщили в Кремле.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.