Муж успел жениться, пока его жена с родителями была на карантине

Мужчина из индийского города Палиганжа остался в гордом одиночестве после того, как его жена отказалась переждать карантин с ним. Его супруга уехала в город Далайн-Базар, чтобы находиться на карантине вместе со своими родителями.

Муж неоднократно звал жену к себе, однако транспортное сообщение между городами было ограничено. Тогда мужчина решил отомстить своей избраннице и женился на бывшей возлюбленной.

Первая жена мужчины узнала об этом и заявила на него в полицию. Правоохранители арестовали его за неверность и двоеженство.