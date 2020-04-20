Мужчина из индийского города Палиганжа остался в гордом одиночестве после того, как его жена отказалась переждать карантин с ним. Его супруга уехала в город Далайн-Базар, чтобы находиться на карантине вместе со своими родителями.
Муж неоднократно звал жену к себе, однако транспортное сообщение между городами было ограничено. Тогда мужчина решил отомстить своей избраннице и женился на бывшей возлюбленной.
Первая жена мужчины узнала об этом и заявила на него в полицию. Правоохранители арестовали его за неверность и двоеженство.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.