Иран, Турция и Россия проведут переговоры по Сирии

В ближайшее время Россия, Турция и Иран проведут переговоры в "астанинском формате" и обсудят ситуацию в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.