В ближайшее время Россия, Турция и Иран проведут переговоры в "астанинском формате" и обсудят ситуацию в Сирии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Зариф, упомянув о телефонном разговоре, состоявшемся накануне со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщил президенту Сирии, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Ираном, Турцией и Россией, которые являются странами-гарантами астанинского процесса", — сообщили в пресс-службе иранского МИД.
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