Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Порошенко обвиняют в получении взятки по делу Burisma
В Росрыболовстве не увидели предпосылок для роста цен на рыбу
Сотрудник вагонного депо в Вологде делал деньги на воде
Биатлонист Волков завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной
В Новороссийске женщину подозревают в истязании шестилетнего сына
Гран-при Испании "Формулы-1" может состояться без зрителей
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Источник Правда.Ру

Иран, Турция и Россия проведут переговоры по Сирии

Мир

В ближайшее время Россия, Турция и Иран проведут переговоры в "астанинском формате" и обсудят ситуацию в Сирии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Зариф, упомянув о телефонном разговоре, состоявшемся накануне со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщил президенту Сирии, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Ираном, Турцией и Россией, которые являются странами-гарантами астанинского процесса", — сообщили в пресс-службе иранского МИД.

иран сирия турция россия переговоры астанинский формат мохаммад джавад зариф
Последние материалы
Сотрудник вагонного депо в Вологде делал деньги на воде
Пропагандой США не скрыть опасные игры с вирусами
Впервые в России: в Северной Осетии потребовали отмены самоизоляции
Биатлонист Волков завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной
В Новороссийске женщину подозревают в истязании шестилетнего сына
Гран-при Испании "Формулы-1" может состояться без зрителей
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Глава Северной Осетии безуспешно пытается успокоить митингующих
В Новосибирске предпринимателя обвиняют в аферах с земельными участками
Иран, Турция и Россия проведут переговоры по Сирии
Популярное
Банки
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.

В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Новости Грузии
Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Василий Амирджанов Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
В России резко увеличился спрос на наличные
Репетиция восстановления СССР
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Снимут ли власти карантин в России
Владимир Путин дал оценку сдерживанию эпидемии коронавируса
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
Иностранцы смогут получать российское гражданство, сохраняя собственное
CALCM - прощание с "Длинной Рукой"
Снимут ли власти карантин в России
"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США
Наталья Ветлицкая выздоровела после предполагаемого коронавируса
Путин: ситуация вокруг коронавируса находится на полном контроле
Водонаева "озверела" от поведения Охлобыстина
В России резко увеличился спрос на наличные
Полицейским в Москве закупят 10 тысяч смартфонов
Строительство больниц: работа над ошибками мэра Москвы дорого обходится гражданам
В России резко увеличился спрос на наличные
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Население вымирает, потому что не рожает
Репетиция восстановления СССР
Население вымирает, потому что не рожает
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ