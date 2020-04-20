В Израиле начал работу первый специализированный киоск для определения коронавируса нового типа. Его установили во дворе больничной кассы поликлиники "Маккаби" в Яффо на юге Тель-Авива.

"Это — новая система, благодаря которой мы теперь берем анализы на коронавирус, ее разработали здесь, в Израиле, в "Маккаби". Пациент стоит с внешней стороны киоска, проверяющий медицинский работник — в киоске, и он не должен быть в спецодежде, так как работает в перчатках и через защитное стекло и не имеет прямого контакта с пациентом. Пациент проводит свою карточку, после чего мы получаем все данные о нем, и это также без прямого контакта", — сообщила ТАСС старшая медсестра больничной кассы "Маккаби" Юлия Касиф.