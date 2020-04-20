Пекин открывает для посетителей 73 крупных туристических объекта

Китай, первый переживший удар коронавируса и сумевший обуздать эпидемию, медленно, но верно начинает возвращаться к нормальной жизни после более чем двух месяцев в изоляции.

Пекин в воскресенье вновь открыл 73 крупных туристических объекта. В их числе несколько районов вдоль Великой Китайской стены.

Об этом сегодня сообщает государственное СМИ КНР, агентство "Синьхуа".

Как отмечает издание, все эти объекты являются открытыми площадками и составляют около 30% туристических достопримечательностей города.

Представитель Пекинского бюро по туризму сообщил, что посещаемость объектов будет поддерживаться пока на уровне 30%.

Кроме Пекина "открываться" для туристов начинают и другие крупные города.

Например, в Шанхае с мая по июнь будет запущена акция "поздняя ночная торговля", в рамках которой магазины продлят свои часы работы до полуночи.