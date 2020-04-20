Китай, первый переживший удар коронавируса и сумевший обуздать эпидемию, медленно, но верно начинает возвращаться к нормальной жизни после более чем двух месяцев в изоляции.
Пекин в воскресенье вновь открыл 73 крупных туристических объекта. В их числе несколько районов вдоль Великой Китайской стены.
Об этом сегодня сообщает государственное СМИ КНР, агентство "Синьхуа".
Как отмечает издание, все эти объекты являются открытыми площадками и составляют около 30% туристических достопримечательностей города.
Представитель Пекинского бюро по туризму сообщил, что посещаемость объектов будет поддерживаться пока на уровне 30%.
Кроме Пекина "открываться" для туристов начинают и другие крупные города.
Например, в Шанхае с мая по июнь будет запущена акция "поздняя ночная торговля", в рамках которой магазины продлят свои часы работы до полуночи.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.