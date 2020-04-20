Европейские страны начинают смягчать карантин

Ряд стран Европы начинает сегодня новую неделю с послабления введенных ранее карантинных мер.

В понедельник, 20 апреля, в Германии:

разрешено начать работать небольшим магазинам;

к занятиям возвращаются школьники выпускных классов.

На прошлой неделе Берлин заявил, что уровень инфекции замедлился и что вспышка находится под контролем, в то же время предупреждая, что люди должны оставаться бдительными, чтобы избежать второй волны инфекций.

С понедельника:

Польша откроет для посещения парки и леса;

откроет для посещения парки и леса; в Норвегии возобновят работу детские сады;

возобновят работу детские сады; в Чешской Республике начнется торговля на рынках;

начнется торговля на рынках; в Албании запустят предприятия горнодобывающей и нефтяной отраслей.

Кто пока не готов смягчать карантин

Испания, которая живет в условиях самого строгого карантина, и Франция решили отложить смягчение мер еще на несколько недель.