Ряд стран Европы начинает сегодня новую неделю с послабления введенных ранее карантинных мер.
В понедельник, 20 апреля, в Германии:
На прошлой неделе Берлин заявил, что уровень инфекции замедлился и что вспышка находится под контролем, в то же время предупреждая, что люди должны оставаться бдительными, чтобы избежать второй волны инфекций.
С понедельника:
Испания, которая живет в условиях самого строгого карантина, и Франция решили отложить смягчение мер еще на несколько недель.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.