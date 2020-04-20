Глава штата Иллинойс втайне закупил медицинские маски в Китае

Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер организовал доставку из Китая в Чикаго большой партии медицинских масок и перчаток, не уведомив Белый дом. Об этом сообщили источники в окружении главы штата.

По словам источников, на последний чартерный рейс, который доставил партию индивидуальных средств защиты, властями было потрачено более 888 тысяч долларов.

Всего властями штата было потрачено около 174 миллионов долларов на закупку средств защиты и аппаратов ИВЛ из Китая. Сделка держалась в тайне, поскольку Вашингтон перехватил бы груз.