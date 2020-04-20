Смерть женщины вызвала панику и пожар в греческом лагере беженцев

Пожар, вспыхнувший поздно вечером в субботу в лагере беженцев Виал на острове Хиос, уничтожил помещения Европейской службы предоставления убежища, столовую, складские палатки и множество жилых контейнеров. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщил секретарь Министерства миграции Греции Манос Логотетис.

Причина пожара — паника

Как сообщают СМИ Греции, пожар в лагере беженцев — дело рукотворное. Возник он в результате массовых беспорядков на фоне паники, вызванной смертью 47-летней женщины из Ирака.

"Она была несколько дней назад доставлена в больницу с высокой температурой. На тот момент тест на коронавирус был отрицательным. Однако беженка скончалась", — сообщает государственное информационное агентство ANA.

Когда об этом стало известно в лагере, началась массовая паника.

"Нам удалось восстановить порядок примерно в час ночи … Там было много людей, которые принимали участие в инцидентах", — сказал начальник отдела полиции на Хиосе.

И добавил, что двое афганцев и иракец были арестованы в связи с беспорядками.

Люди лишились крыши над головой

Представитель Агентства ООН по делам беженцев в Афинах Борис Чеширков сказал, что ущерб нанесен колоссальный: многие жители лагеря остались без крова.