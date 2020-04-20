Смерть женщины вызвала панику и пожар в греческом лагере беженцев

Пожар, вспыхнувший поздно вечером в субботу в лагере беженцев Виал на острове Хиос, уничтожил помещения Европейской службы предоставления убежища, столовую, складские палатки и множество жилых контейнеров. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщил секретарь Министерства миграции Греции Манос Логотетис.
Как сообщают СМИ Греции, пожар в лагере беженцев — дело рукотворное. Возник он в результате массовых беспорядков на фоне паники, вызванной смертью 47-летней женщины из Ирака.
"Она была несколько дней назад доставлена в больницу с высокой температурой. На тот момент тест на коронавирус был отрицательным. Однако беженка скончалась", — сообщает государственное информационное агентство ANA.
Когда об этом стало известно в лагере, началась массовая паника.
"Нам удалось восстановить порядок примерно в час ночи … Там было много людей, которые принимали участие в инцидентах", — сказал начальник отдела полиции на Хиосе.
И добавил, что двое афганцев и иракец были арестованы в связи с беспорядками.
Представитель Агентства ООН по делам беженцев в Афинах Борис Чеширков сказал, что ущерб нанесен колоссальный: многие жители лагеря остались без крова.
"Власти все еще оценивают ущерб, но, вероятно, несколько сотен человек пострадали, потому что их жилища сгорели. Мы передали властям палатки, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию, и окажем содействие в замене складских палаток", — сказал он.
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