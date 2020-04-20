Министры здравоохранения стран G20 обсудили проблемы пандемии

В воскресенье, 19 апреля, министры здравоохранения стран, входящих в группу G20, провели виртуальную встречу, на которой обсудили совместные шаги для усиления координации усилий в борьбе с COVID-19.

Об этом сегодня сообщает секретариат делегации Саудовской Аравии - страны, председательствующей в G20.

На совещании, которое проходило под председательством Министра здравоохранения Саудовской Аравии Тауфика Аль-Рабии, министры обменялись национальным опытом борьбы с пандемией коронавируса, обсудили системные нелостатки и договорились об использовании комплекса превентивных мер для ее сдерживания.