В воскресенье, 19 апреля, министры здравоохранения стран, входящих в группу G20, провели виртуальную встречу, на которой обсудили совместные шаги для усиления координации усилий в борьбе с COVID-19.
Об этом сегодня сообщает секретариат делегации Саудовской Аравии - страны, председательствующей в G20.
На совещании, которое проходило под председательством Министра здравоохранения Саудовской Аравии Тауфика Аль-Рабии, министры обменялись национальным опытом борьбы с пандемией коронавируса, обсудили системные нелостатки и договорились об использовании комплекса превентивных мер для ее сдерживания.
"Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 выявила серьезные недостатки в системах здравоохранения всех стран - участниц, - говорится в распространенном заявлении. - Была также отмечена уязвимость способности глобального сообщества предотвращать пандемические угрозы и реагировать на них."
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.