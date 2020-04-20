СМИ: Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны

Французский президент Эммануэль Макрон устал ждать, когда канцлер Германии Ангела Меркель поддержит его предложения о более тесной европейской интеграции,и нашел себе новых союзников в коридорах власти Евросоюза.

Об этом сегодня пишет The Daily Telegraph.

По версии издания, Макрон надеется использовать кризис коронавируса для того, чтобы реализовать свои планы по реформе еврозоны: общий бюджет, объединенный фонд помощи и единого министра финансов.

Первые союзники уже есть

В настоящий момент Макрона поддержали правительства Италии, Испании и Португалии. Предполагается, что они вместе станут инициаторами создания фонда европейской взаимопомощи, который мог бы выпускать общий долг с общей гарантией, чтобы помочь финансировать экономическое восстановление после пандемии.

Откровенная оппозиция консервативной Меркель

Вновь созданный альянс находится в прямой оппозиции к канцлеру Германии. Фрау Меркель возглавляет группу консервативных в финансовом отношении северных государств - членов ЕС, которые, несмотря на неоднократные обращения стран, наиболее пострадавших от пандемии, не хотят брать на себя обязательства по финансированию расходов в других странах.

Идея создания "коронабондов" была заблокирована Германией и Нидерландами.

В ответ на это Макрон заявил в интервью Financial Times, что из-за "осторожности" Берлина рискует рухнуть "вся европейская идея".

Макрон "метит" на место Меркель?