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СМИ: Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны

Мир

Французский президент Эммануэль Макрон устал ждать, когда канцлер Германии Ангела Меркель поддержит его предложения о более тесной европейской интеграции,и нашел себе новых союзников в коридорах власти Евросоюза.

Об этом сегодня пишет The Daily Telegraph.

По версии издания, Макрон надеется использовать кризис коронавируса для того, чтобы реализовать свои планы по реформе еврозоны: общий бюджет, объединенный фонд помощи и единого министра финансов.

 Первые союзники уже есть

В настоящий момент Макрона поддержали правительства Италии, Испании и Португалии. Предполагается, что они вместе станут инициаторами создания фонда европейской взаимопомощи, который мог бы выпускать общий долг с общей гарантией, чтобы помочь финансировать экономическое восстановление после пандемии.

Откровенная оппозиция консервативной Меркель

Вновь созданный альянс находится в прямой оппозиции к канцлеру Германии. Фрау Меркель возглавляет группу консервативных в финансовом отношении северных государств - членов ЕС, которые, несмотря на неоднократные обращения стран, наиболее пострадавших от пандемии,  не хотят брать на себя обязательства по финансированию расходов в других странах.

 Идея создания "коронабондов" была заблокирована Германией и Нидерландами. 

В ответ на это Макрон заявил в интервью Financial Times, что из-за "осторожности" Берлина рискует рухнуть "вся европейская идея". 

Макрон "метит" на место Меркель?

Своим публичным нападением на госпожу Меркель Эммануэль Макрон сокрушил еще одну давнюю ортодоксию. Традиционно в ЕС президент Франции и канцлер Германии объединяют свои усилия, чтобы сделать сохранять тесный союз внутри еврозоны. Теперь же  знаменитый франко-германский двигатель формирования политики ЕС явно захлебывается. Французский президент и немецкий канцлер оказались в публичном конфликтеВполне может оказаться так, что на фоне пандемии положение "королевы Европы" (так в Брюсселе называют Меркель - прим.ред) может сильно покачнуться, что позволит Макрону стать лидером в Евросоюзе", - пишет The Daily Telegraph.

 

Темы евросоюз ангела меркель эммануэль макрон помощь пострадавшим странам
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СМИ: Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны
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