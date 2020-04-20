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Генерал США: Китай преднамеренно взорвал коронавирусную бомбу

Мир

Китай преднамеренно дезинформировал мир о том, что вспышка коронавируса была случайной. Что у них не было намерения взрывать эту ядерную бомбу, погубившую сотни тысяч человек.

С таким заявлением выступил бригадный генерал армии в отставке Энтони Тата в эфире Cavuto LIVE.

"Америка должна жестко ответить. И впредь не доверять всему, что выходит из Китая, сделавшего своей марионеткой ВОЗ", — сказал генерал.

Тата отметил, что получение точной информации имеет первостепенное значение для того, чтобы Соединенные Штаты могли оценить и надлежащим образом отреагировать на действия Китая.

По словам Энтони Тата, "быстрые действия президента Трампа" в закрытии поездок из Китая и Европы непосредственно спасли десятки тысяч жизней:

"Какой бы ни была цепь событий в Соединенных Штатах, вина лежит исключительно на Китае и китайской дезинформации. Они закрыли поездки внутри своей страны, но позволили вирусу проникнуть в другие страны. Защитили себя, но позволили тем, кто был заражен, обойти весь мир".

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Темы энтони тата генерал сша коронавирус дезинформация обвинения китая
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