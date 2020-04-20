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Источник Правда.Ру

Президент Чехии считает,что границы должны быть закрыты еще год

Мир

Милош Земан, президент Чехии уверен, что границы, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, нельзя открывать раньше, чем через год.

Свое видение проблемы Земан озвучил в интервью пражской радиостанции "Частота-1".

Чешский президент считает, что снятие ограничений на въезд и выезд из страны спровоцирует новую волну проникновения коронавируса.

С лидером республики не согласны в правительстве. Так,Томаш Петржичек, министр иностранных дел Чехии, ранее сообщал, что уже с сегодняшнего дня национальные границы будут открываться для предпринимателей, направляющихся на переговоры партнерам. ДВ дальнейшем ограничения на передвижения через госграницу будут "сниматься постепенно". 

 

чехия коронавирус открытие границ президент милош земан
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