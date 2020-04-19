Школы Великобритании были закрыты с 20 марта, точную дату открытия никто не говорил. В связи с распространением коронавирусной инфекции школы откроют только после полного завершения пандемии, заявил британский министр образования Гэвин Уильямсон.

"Пока какого-либо решения об открытии школ нет. Хочу заверить родителей и работников школ в том, что они откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент", — написал он в Twitter.