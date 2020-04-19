Иран отказался от американских аппаратов ИВЛ

Иран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые стране предлагают Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, иранские власти сами закупят необходимо оборудование через несколько месяцев.

В середине марта Иран публиковал список средств, в которых нуждаются иранские медики. В списке были обозначены 100 аппаратов ИВЛ.