Иран не нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые стране предлагают Соединенные Штаты Америки.
Об этом сообщил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, иранские власти сами закупят необходимо оборудование через несколько месяцев.
В середине марта Иран публиковал список средств, в которых нуждаются иранские медики. В списке были обозначены 100 аппаратов ИВЛ.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.