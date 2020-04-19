Песков рассказал, как РФ взаимодействует с миром в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об особенностях международных отношений в период пандемии коронавируса. По его словам, взаимодействие между странами только увелививается.+

"Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличиваются", - пояснил представитель Кремля.

Общение между странами происходит на уровне глав государств. Они регулярно обмениваются информацией и оказывают друг другу помощь.