Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об особенностях международных отношений в период пандемии коронавируса. По его словам, взаимодействие между странами только увелививается.+
"Здесь абстрагироваться друг от друга невозможно. Наоборот, актуальность и потребность в общении лишь увеличиваются", - пояснил представитель Кремля.
Общение между странами происходит на уровне глав государств. Они регулярно обмениваются информацией и оказывают друг другу помощь.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.