Правительство Великобритании не будет смягчать карантин и возобновлять работу общеобразовательных учреждений в стране. Об этом сообщил британский министр образования Гэвин Уильямсон.

"Пока какого-либо решения об открытии школ нет. Хочу заверить родителей и учителей в том, что школы откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент", - сообщил глава министерства.