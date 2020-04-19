Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жителям республики провести президентские выборы "честно и порядочно". Такое обещание он дал во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма.

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть", - пояснил Лукашенко.