На постсоветском пространстве постепенно преодолевается страх перед возрождением Советского Союза, поскольку объединений усилий идёт на пользу всем странам.
Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
"Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий идет на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - объяснил глава государства.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.