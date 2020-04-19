На постсоветском пространстве постепенно преодолевается страх перед возрождением Советского Союза, поскольку объединений усилий идёт на пользу всем странам.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий идет на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - объяснил глава государства.