Туристов, вернувшихся из Таиланда пришлось изолировать через суд

Семеро Уральских туристов отказались добровольно изолироваться после возвращения из Таиланда. Дело решили в суде, отправив бунтарей на изоляцию принудительно. Об этом сообщил Свердловский областной суд.

"Чкаловским районным судом Екатеринбурга сегодня рассмотрен ряд административных исков управления Роспотребнадзора о принудительном помещении в обсерватор уральских туристов, вернувшихся из Таиланда. По прилете в Екатеринбург не все прибывшие согласились следовать предписанию санитарных врачей. В результате по решению суда семеро уральцев, вернувшихся сегодня из Таиланда, принудительно помещены в обсерватор "Курганово" в Полевском. В условиях принудительной изоляции им предстоит пробыть до 2 мая", — говорится в сообщении суда.

Как сообщали ранее в оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса, авиарейс в Екатеринбург из Таиланда признали опасным, потому что при посадке в Екатеринбурге у пяти пассажиров обнаружили высокую температуру и ОРВИ.