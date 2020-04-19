Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова просит переболевших коронавирусом стать донорами крови для испытаний нового метода борьбы с инфекцией. Согласившимся помогать, за кровь с антителами против коронавируса платят 1250 рублей за 150 миллилитров и 5000 рублей за 600 миллилитров крови.
«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчёта 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы либо 5 000 рублей за 600 миллилитров плазмы. Объём разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров (+/-10%)», - цитируем службу РИА Новости.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.