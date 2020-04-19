В Москве платят за сдачу “антикоронавирусной” крови

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова просит переболевших коронавирусом стать донорами крови для испытаний нового метода борьбы с инфекцией. Согласившимся помогать, за кровь с антителами против коронавируса платят 1250 рублей за 150 миллилитров и 5000 рублей за 600 миллилитров крови.