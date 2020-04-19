Экс-депутат ВР: Украина перестанет существовать из-за коронавируса

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман сомневается в том, что Украина продолжит своё существование как целое государство после пандемии COVID-19.

Она обвинила украинские власти в хаотичных действиях, а также в том, что они не думают о перспективе, что может обернуться плачевными последствиями.