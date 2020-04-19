Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман сомневается в том, что Украина продолжит своё существование как целое государство после пандемии COVID-19.
Она обвинила украинские власти в хаотичных действиях, а также в том, что они не думают о перспективе, что может обернуться плачевными последствиями.
"И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа", — пояснила Герман.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.