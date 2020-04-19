Путин заявил, что у России есть ресурсы для борьбы в вирусом

В поздравлении россиян с Пасхой Владимир Путин отметил, что у России есть все, для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса.

"Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть", — заявил Путин.

Президент также отметил, что власти используют дополнительные резервы и ответственно относятся к борьбе.