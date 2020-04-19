В поздравлении россиян с Пасхой Владимир Путин отметил, что у России есть все, для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса.
"Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть", — заявил Путин.
Президент также отметил, что власти используют дополнительные резервы и ответственно относятся к борьбе.
"Ситуация находится под полным контролем… Никаких сомнений нет, мы достойно пройдём через посланные нам испытания", — заверил глава государства.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.