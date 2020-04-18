Трюдо: Канада и США не откроют границы в ближайшие 30 дней

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что он договорился с правительством США продлить закрытие границ между государствами на 30 дней. По его словам, ограничительные меры были продлены до 20 мая. При необходимости их продял ещё раз.