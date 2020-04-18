Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что он договорился с правительством США продлить закрытие границ между государствами на 30 дней. По его словам, ограничительные меры были продлены до 20 мая. При необходимости их продял ещё раз.
"Хочу подтвердить, что Канада и США согласились продлить меры по закрытию границы еще на 30 дней", — пояснил Трюдо, напомнив, что текущая договоренность истекала 20 апреля.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.