В Москву доставлена гуманитарная помощь от Узбекистана

В московском аэропорту Шереметьево произвел посадку спецборт, который доставил в Россию гуманитарную помощь от Узбекистана. В столице РФ самолет доставил 5 миллионов медицинских масок, а также марлю.

Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на секретариает вице-премьера Алексея Оверчука.