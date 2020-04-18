В московском аэропорту Шереметьево произвел посадку спецборт, который доставил в Россию гуманитарную помощь от Узбекистана. В столице РФ самолет доставил 5 миллионов медицинских масок, а также марлю.
Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на секретариает вице-премьера Алексея Оверчука.
"Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. В стране есть и заразившиеся, и умершие. Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история", — отметил Оверчук.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.