Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переформатировании ранее принятого закона о бюджете страны на 2020 год в связи с распространением COVID-19.
"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", — сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.
В стране был создан Фонд по борьбе с коронавирусом, который получит 64,7 миллиардов гривен "на приоритетные задачи" в борьбе с коронавирусом.
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