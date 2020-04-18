Фонд по борьбе с коронавирусом создали на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переформатировании ранее принятого закона о бюджете страны на 2020 год в связи с распространением COVID-19.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", — сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

В стране был создан Фонд по борьбе с коронавирусом, который получит 64,7 миллиардов гривен "на приоритетные задачи" в борьбе с коронавирусом.