На парламентских выборах в Южной Корее отмечена рекордно высокая явка

В Южной Корее прошли парламентские выборы в условиях пандемии. Избирателей допускали на места для голосования только в медицинских масках и перчатках.

Примечательно, что в стране была зафиксирована рекордно высокая явка избирателей.