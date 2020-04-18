В Южной Корее прошли парламентские выборы в условиях пандемии. Избирателей допускали на места для голосования только в медицинских масках и перчатках.
Примечательно, что в стране была зафиксирована рекордно высокая явка избирателей.
"Мы глубоко признательны гражданам за оказанную нам большую поддержку. Глядя на результаты выборов, мы чувствуем большую ответственность, которая перевешивает нашу радость от победы на выборах. Ведь ответственность за организацию работы парламента лежит исключительно на нашей партии", — прокомментировал выборы Лидер правящей Совместной демократической партии Кореи Ли Хэчхан.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.