Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сюжеты, которые делает британская корпорация Би-би-си об ограничительных мерах в РФ.

"Читаю и смотрю ВВС. Это какой-то абсурд. Всё, тотально всё, что идёт о России, про Россию, из России — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Под словом "тщательный" понимаю тенденциозный, предвзятый, ангажированный", — написала Захарова в Facebook.