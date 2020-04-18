Вечером пятницы минздрав Чечни сообщал о 60-ти новых случаях заражения коронавирусом.
За последние сутки заражено еще 44 человека, а за все время в Чечне зафиксировали 219 больных COVID-19.
"В республике зарегистрировано 219 больных коронавирусом, прирост 44 человека", — заявила Термулаева в прямом эфире телеканала "Грозный". Наибольшее число заболевших — в Грозном, связано это, по мнению специалиста, с высокой плотностью населения в столице региона.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.