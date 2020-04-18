В Чечне 200 человек заразились COVID-19

Вечером пятницы минздрав Чечни сообщал о 60-ти новых случаях заражения коронавирусом.

За последние сутки заражено еще 44 человека, а за все время в Чечне зафиксировали 219 больных COVID-19.