Пандемия коронавируса повысила спрос на бункеры

Повышение спроса на бункеры говорит о том, что многие люди начали готовится к худшему из-за пандемии коронавируса.

"Еще в марте текущего года к нам начали обращаться отдельные граждане с вопросом, а нельзя ли в случае, если пандемия вируса станет совсем тяжелой, укрыться у вас в бункере? Большинство подобных вопросов, думаю, были не совсем серьезными, хотя действительно наш бункер он рассчитан на бактериологическую угрозу", — рассказал порталу "Вести.Ру" руководитель музея современной фортификации, бункера 703 Дмитрий Юрков.

Аналогичный всплекс спроса на бункеры вырос и в США, где наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация в мире.