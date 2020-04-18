Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с просьбой не выходить на улицу и не открывать окна. По его словам, уровень загрязнения воздуха в городе превышен по ряду параметров.
"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в воздухе превышает норму", - написал Кличко в Facebook.
Причиной загрязнения воздуха градоначальник назвал многочисленные лесные пожары, в том числе и в Чернобыльской зоне отчуждения.
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