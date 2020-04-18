Кличко попросил киевлян не выходить из дома из-за "грязного" воздуха

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с просьбой не выходить на улицу и не открывать окна. По его словам, уровень загрязнения воздуха в городе превышен по ряду параметров.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота в воздухе превышает норму", - написал Кличко в Facebook.

Причиной загрязнения воздуха градоначальник назвал многочисленные лесные пожары, в том числе и в Чернобыльской зоне отчуждения.