Россия подарила Белоруссии 14 тысяч тест-систем на коронавирус

Россия с февраля передала Белоруссии уже около 14 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, с помощью которых и были выявлены первые зараженные, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на претензии Белоруссии к качеству тестов.