Россия с февраля передала Белоруссии уже около 14 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, с помощью которых и были выявлены первые зараженные, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в ответ на претензии Белоруссии к качеству тестов.
"С февраля 2020 года Республике Беларусь были переданы Роспотребнадзором на безвозмездной основе 14000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий",- говорится в сообщении.
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