Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к жителям страны на русском языке и поздравил их с праздником Пасхи.

"От всей души желаю, чтобы эти дни наполнили ваши сердца и дома миром, теплом и радостью, а также принесли все, что нужно, для того, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы. Я уверен, что так и будет, если в эти особенные дни вы будете по-прежнему защищать себя и близких от коронавируса", - заявил Ратас.