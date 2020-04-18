Белоруссия будет использовать китайские тесты на коронавирус

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал тест-системы на коронавирус российского производства. Теперь он сообщил, что в стране будут использовать китайские тесты на COVID-19.

"Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный", - подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко не понравилось, что российские тесты могут показывать положительный результат.