Лукашенко подверг критике тесты на коронавирус российского производства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские тесты на коронавирус. О своём недовольстве он рассказал во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Недоумение белорусского лидера вызвала ситуация с прибытием в страну российских строителей для возведения Белорусской АЭС.

У 15 россиян был обнаружен коронавирус. Однако после их лечения тесты на COVID-19 вновь дали положительный результат.