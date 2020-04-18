Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские тесты на коронавирус. О своём недовольстве он рассказал во время рабочей поездки в Гродненскую область.
Недоумение белорусского лидера вызвала ситуация с прибытием в страну российских строителей для возведения Белорусской АЭС.
У 15 россиян был обнаружен коронавирус. Однако после их лечения тесты на COVID-19 вновь дали положительный результат.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.