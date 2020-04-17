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Источник Правда.Ру

Эксперт пояснил, что такое режим ЧП в Японии

Мир » Азия » Дальний Восток

Режим чрезвычайного положения в Японии необходим, чтобы использовать для государственных нужд здания и сооружения. В них будут оборудованы дополнительные места для больных коронавирусом.

Так введение режима ЧП на всей территории Японии объяснил заведующий сектором экономики и политики Японии ИМЭМО РАН Виталий Швыдко.

"В последние 2 недели у них начала серьезно расти заболеваемость. Чрезвычайная ситуация — у них такое выражение. Подразумевает для местных органов власти использование каких-то сооружений, зданий для нужд борьбы с эпидемией. Там закон подразумевает, что нет возможности приказать. При чрезвычайном положении есть определенные возможности, которые отсутствуют в обычное время, использовать для оборудования временных мест пребывания, для лечения общественные здания и сооружения. Они фактически волевым решением власти изымаются из оборота и используются для нужд борьбы с эпидемией. Это позволяет сделать введение режима чрезвычайной ситуации", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что, вероятнее всего, в ближайшие дни число больных будет так велико, что мест в больницах не хватит.

Пострадает и экономика Японии. Уже сейчас закрыты почти все точки общественного питания. Но не по распоряжению властей, а потому, что туда перестали ходить посетители.

"Даже при отсутствии приказа они закрываются. Ущерб будет большой с точки зрения неполученных доходов, возможного сокращения занятости и так далее. Сейчас уже оценивается, что будет не меньше 5% сокращение ВВП по итогам этого года, потому что ожидается, что режим ЧП продлится довольно долго", — высказал мнение Швыдко.

По его словам, уже сейчас значительно упал спрос на автомобили. Это стало причиной закрытия автозаводов. Зато существенно вырос госзаказ предприятиям, которые производят средства индивидуальной защиты.

Напомним, что власти Японии сначала ввели режим ЧП на семи территориях, а сейчас распространили его на всю страну. Ограничительные меры будут действовать в стране до 6 мая.

Темы япония режим чп коронавирус виталий швыдко
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